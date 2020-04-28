新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，日本也受到嚴重影響，許多公司行號都改採居家辦公的模式，而演唱會等大型聚集的活動也被迫延期或取消，為了鼓勵民眾待在家中防止疫情擴散，不少名人都在網路上發起各種挑戰。最近，動畫《涼宮春日的憂鬱》擔任主角的聲優「平野綾」便在社群平台上公開了自己跳該動畫片尾曲的影片，引起不小的話題。

《涼宮春日的憂鬱》片尾曲《晴天愉快（ハレ晴レユカイ）》於2006年發行，在當時就因為「涼宮春日舞」在全世界爆紅，而聲優平野綾在動畫中飾演女主角涼宮春日，最近因為居家防疫的關係，她特地在推特和IG都上傳了自己跳《晴天愉快》的影片與教學版本，邀請網友們也跟著SOS 團（劇中主角等人所成立的團體）一起來跳舞；隨後其他角色的聲優，像是飾演男主角阿虛的杉田智以及飾演谷口的白石稔也都紛紛加入這個挑戰的行列，發布了影片，讓該動畫的粉絲們都感到非常興奮與感動。

據悉，《涼宮春日的憂鬱》是一部由輕小說改編而成的校園喜劇動畫，於2006年首播，其系列作品相當受到歡迎，之後更是被以漫畫、遊戲與動畫電影等等多種方式進行發行。