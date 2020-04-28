新冠肺炎疫情不斷在全球肆虐，有不少國家都受到了嚴重的影響與打擊，搞得民眾人心惶惶，擔心害怕自己有可能就成為下一名感染者，而在伊朗有不少人就誤信了「喝甲醇」可以抵抗新冠肺炎，結果造成700多人因酒精中毒而死亡的悲劇。

Over 700 Iranians dead from methanol poisoning over false belief the chemical cures COVID-19 https://t.co/oyucjB0m5r — TIME (@TIME) April 27, 2020

根據外媒報導，伊朗衛生部發言人賈普漢（Kianoush Jahanpour）表示，今年2月20日以來共有5011人因為誤喝甲醇造成酒精中毒，其中有525人死亡，此外還有約90人因此雙眼失明或產生嚴重的勢力損傷。而法醫當局則指出，在2月20日到4月7日這段期間，共有728名伊朗人因酒精中毒喪生，顧問哈桑尼安（Hossein Hassanian）解釋兩者數據之所以存在差異，是因為約有200多人都不是在醫院中死亡，所以由此可以判斷，失明的人數可能比公布的數據還要多出許多。

(影片來源/YouTube/The Star/如遭刪除請見諒)

事實上，美國總統川普日前在記者會中也曾經提出過對罹患新冠肺炎的病患注射「消毒液」的想法，造成大批民眾誤信，紛紛打電話給相關單位詢問「喝下消毒液安不安全」，而此言也引起國際間極大的譁然，各界學者、專家甚至是消毒劑廠商都出面呼籲，要大家千萬不要飲用消毒液，否則將對身體造成極大的傷害。