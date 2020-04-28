羅志祥與周揚青9年情斷，女方在本月23日發表長文狠揭「渣男史」，不僅經常舉行「多人運動」，指出更長期與旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。《華爾街之狼》這部電影中，呈現出各種「成癮症」，從酒精成癮、藥物成癮、到性愛成癮。

令人好奇的是，現代人何以如此容易成癮？ 根據美國心理學家卡恩斯(Kearns)的研究，就如同酒鬼無法停止喝酒，有性愛成癮的人也無法停止這種自毀式的性行為。有性愛成癮困擾的人中，不少人因而家庭破裂，金錢破產，失去事業，甚至失去生命。

最有名的案例，就是曾經轟動國際的美國前總統柯林頓的誹聞案，明知會身敗名裂，引來莫大的災難與羞辱，仍然無法克制自己的行為，偏要往險中行，而且壓力越大欲望越強。不健康的性行為往往是一種演進的過程，性成癮的起源，多半來自於對某個強迫行為的無力感或無助感，進而造成個人生活的脫序或失控。

舉例來說，很多紅極一時的知名演員和運動明星都曾經深深為性愛成癮症所苦。性愛成癮者會感受到強烈的羞恥心、罪惡感，自尊低落、自我憎恨。上癮者曾經嘗試要停止成癮行為卻做不到，上癮的狀況也會變得越來越嚴重，不僅破壞親密關係，連帶工作和財務也會出問題。幾乎所有的「上癮症」都有相同或類似的症狀，你與另一半有「性愛成癮症」嗎？不妨提起筆來，憑直覺測測看。

※ 測驗開始：

⑴隨時隨地想著令其上癮的事情，例如會一直想去夜店尋找一夜情。

是□ 否□

⑵曾經試圖戒掉這個習性，可惜宣告失敗。

是□ 否□

⑶會跟家人朋友隱瞞自己成癮的事情。

是□ 否□

⑷對成癮的事情具有「強迫性」，非做不可，否則就會渾身不舒服。

是□ 否□

⑸「需求性」越來越高，「耐受性」也變得越來越強，例如嗑藥者藥量會越用越強， 酗酒者酒會越喝越多。

是□ 否□

⑹會對人際關係造成嚴重的干擾，很難跟固定對象發展長期的親密關係。

是□ 否□

⑺在戒除的過程中會覺得痛苦難耐。

是□ 否□

做完上面的測驗後統計一下總共有幾個「是」，回答「是」越多代表性愛成癮的狀況越明顯，需要尋求心理專業的治療。我看過不少性愛成癮者會被周遭人誤以為是「太花心」或「不專情」，經過諮商評量之後才發現是性愛成癮。

「性成癮」與「太花心」最大的差別是，能不能夠自我控制？如果發現自己有「性成癮」，最好盡快找心理專業協助，這是因為成癮後要終止行為會有戒斷狀況，情緒變得特別焦躁不安，需要透過心理專業人員協助，一方面可以探索成癮的根源，另一方面也能有效降低身心的不安。

(《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》/ 時報周刊)