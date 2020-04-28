知名成人網站《Pornhub》積極推動華語市場，推出了配有中文標題和中文字幕的影片，除了直白的翻譯以外，更是有充滿意境和耐人尋味的標題，引起老司機們的熱烈討論，而其背後正是因為有著許多「中文翻譯員」在默默付出。最近，《Pornhub》的中文翻譯第一人便現身說法，帶領大家一探翻譯工作背後的大小事。

這名大陸網友「哇Danny英文老師」在微信公眾號「遊戲研究社」上分享擔任P站影片翻譯員的心得，他透露自己是在去年5月時入職，剛開始因為網站方積極推動中文化，所以工作量相當龐大，不過如今他每週基本上只為P站工作15個小時，且內容主要為3種：管理翻譯者申請、翻譯網站新添詞條和內容以及檢查影片標題翻譯，其中並不包含大部分人以為的翻譯影片內容字幕，「一是基本沒有什麼內容，二是意義也不大，好像我翻譯字幕你就會看一樣」。

而在工作中碰到的困難，除了同一字詞前後的「一致性」以外，最主要的還是如何將英文找到對應意思且合適的中文，而且裡面還包含了許多需要了解其隱晦意義而產生的「縮語」。

在文末，他也吐露了自己的心得，表示現在除了工作時間之外，反而減少了會上P站的次數，「爬樓梯不喘了，身體也更有勁了，品玩大家的神翻譯反而覺得更有意思」，但若是要在履歷中附上這項經歷，他仍會感到不好意思，「總覺得別人會覺得我很奇怪」。