羅志祥和交往9年的大陸網紅女友周揚青日前由女方在微博證實已分手，並發出一封號稱核彈級毀滅程度的千字分手信，裡面提到羅多次劈腿還有和兄弟一起多人運動的癖好，更點名羅旗下的藝人「蝴蝶姐姐」愷樂就是小三。有人就好奇在網路上發問，想知道愷樂有沒有機會扶正？文章引起熱烈的討論，有眼尖的網友也挖出羅志祥真愛愷樂的證據。

有網友在蝴蝶MV發現羅志祥超寵愛愷樂的證據。(影片來源/YouTube/Butterfly 愷樂/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT以標題「蝴蝶會被扶正嗎？」發文，表示周揚青和小豬確定分手了，蝴蝶日前深夜道歉也算間接承認小三身份，在全世界都知道他們關係的狀況下，蝴蝶有機會順勢扶正嗎？並直呼「反正都沒差了，乾脆公開好了，沒在一起是不是表示被拋棄了」。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 5:46 張貼

文章曝光後引起熱議，有不少人留言表示「扶正就沒得玩了」、「炮友跟小三是不一樣的」、「不會，就是覺得蝴蝶條件不夠才不公開」、「蝴蝶家世有周硬？」、「羅打算放棄大陸市場的話就可以」、「有感情但沒有愛到要放棄自由」、「不會，如果要扶正早就扶了」但也有網友認為「我覺得會。羅也40了」、「她才是正宮，你搞錯了」、「在一起吧祝福」、「直接宣布豬蝶結婚，名聲保證逆轉!!」、「應該會吧，現在dcard一堆風向文說蝴蝶很可憐，周是恐怖情人」。

羅志祥和愷樂爆出地下豬蝶戀之後，過去曖昧互動都被翻出來討論。(圖/中時資料照片 蘇蔓攝)

還有眼尖的人點出「羅志祥是真的愛她，出道MV『久等了』還把自己收藏的球鞋拿出來拍，要知道球鞋狂對球鞋是很愛惜的」。其實自從事件曝光之後，豬蝶過往的曖昧互動也都被翻出來討論，除了羅志祥每年都會在愷樂生日送上10幾萬名牌包之外，愷樂2016年發行的個人首張EP「久等了」MV中有一幕愷樂躺在上百雙JORDAN喬丹球鞋上的畫面，據了解這全部都是羅志祥本人珍貴的收藏。從MV下方的介紹也寫道「有著『超級潔癖』的羅志祥，蒐集的每雙喬丹球鞋都保養得彷如從未開封，這次為了愷樂的樂壇出擊大方出借上百雙JORDAN喬丹球鞋，讓原本就是喬丹粉絲的愷樂，深感羅老闆的寵愛，臉上露出被喬丹球鞋環抱的幸福感」。如今MV也再度引起討論。