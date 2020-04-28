橋本環奈在2013年時因為「奇蹟的一張」事件爆紅，可愛的外貌讓她被大眾譽為「千年一遇美少女」，至今仍是深受觀眾喜愛的女藝人。最近，在推特上有一名大陸正妹，因為長相和橋本環奈極為相似，讓她在一夕之間爆紅，成為了網友們心目中的清新女神。

這名正妹名為「流弋」，來自於大陸的江蘇蘇州，本身是一名數學老師，而她經常會在微博上發布一些自己外拍的照片，空靈的大眼睛加上小巧的臉蛋，讓她原本就收穫了不少粉絲的喜愛，微博共有超過2萬名粉絲。不過最近有一名日本網友「包子」將流弋穿著學生制服的系列照片轉PO到推特中，讓她瞬間成為了日本網友們的討論對象，推文發布至今已經有超過23萬人按愛心、4萬人留言以及3.9萬人轉發。

網友們看到照片後，都紛紛誇讚她長得非常漂亮，更有人指出她的外貌和橋本環奈極為相似，「不認識她，但是真的好可愛阿～」、「是可以和橋本環奈抗衡的美貌！」、「好像有一點超越橋本環奈了～」、「一瞬間看真的很像橋本環奈耶！」、「太尊（完美）了吧…老天爺好不公平，人跟人的顏值差異怎麼可以這麼大…」。