這家人的基因真的太強大了！有網友在PTT貼出一張4姐妹的合照，精緻的五官和凹凸有致的身材讓人眼睛一亮，瞬間在網路上掀起大暴動，許多網友也敲碗要求原PO趕快把這家人的社群傳送門公開，讓大家能欣賞更多的美照。

一名網友在PTT表特板以標題「長女、次女、三女、四女大抉擇」貼出一家4姐妹的合照，可以看到背景疑似在一家餐廳，網友還貼心的在照片上標註長女到4女分別是哪位。讓人驚豔的是，4姐妹每個人都有仙女般的顏值，從服裝、髮型、妝容又看的出來有不同的個性跟品味風格，讓網友看了全都秒戀愛，直呼「根本神基因！」

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「我全都要」、「三跟四」、「我只能選媽媽了」、「小孩子才做選擇，我全都要，連他媽都要」、「選當爸爸不就好了！」、「次女啊有什麼好難的」、「當然是大姐」、「財產夠雄厚才能挑吧」、「基因真好，感覺只差在髮型」因為原PO沒有附上傳送門，本來網友還在猜想可能是日本人，沒有到有網友疑似知道姐妹的真實身分，直言「長女呀......朝陽科大卒業不會不知道吧....」讓其他網友驚呼「啥樓上有掛?」、「推文有掛？」、「臺灣人？看起來很日本的說」、「這是台灣人？？？？？？」。