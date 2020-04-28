羅志祥遭前女友大陸網紅周揚清爆料私下超愛亂約妹、喜歡多P，還接連扯出旗下女藝人愷樂的地下情，讓他形象跌落谷底，成為近日最熱門的話題。不少網友也紛紛發出各種文章譏諷羅志祥的種種「渣男」行徑，一名網友就表示自己模仿羅志祥的空幹舞，沒想到下場竟然超悽慘。

一名網友在PTT八卦板以標題「模仿空幹舞導致在浴室昏倒」發文，表示他在洗澡的時候突然想到最近網路瘋傳的空幹舞，想到小豬30秒內可以空幹126下，好奇自己能夠幾下，於是一邊洗澡一邊擺腰嘗試，沒想到才幾下就被東西打到臉，讓他在蒸氣中失去意識。好不容易醒來之後忍不住驚呼「沒看到家裡有被外人闖入的痕跡，倒是腦袋被硬物重擊，害我有點昏昏沉沉的。我現在有點慌，是不是有人趁我洗澡的時候襲擊了我？請問我該報警嗎？」。

文章曝光之後引起熱議，酸到最高點的發文笑翻不少網友，不少人看了紛紛留言回應「什麼廢文」、「那麼長你平常怎麼走路的」、「被自己X打到？少臭美」、「屁股會痛痛的嗎？」、「XDDD這篇還滿好玩的」、「在浴室那種環境小心中風」、「那是被蓮蓬頭撞到好嗎？出去吹吹風」、「滿酸的」、「被牙籤搓到，很痛厚」。