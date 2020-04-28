古代封建社會中，位居九五之尊的皇帝擁有至高無上的權利，除了天下百姓之外，後宮中的嬪妃更是對皇上百依百順，就算再不合理的要求也都要答應。但據說妃子身上有一處私密部位，就算是皇帝也絕對不能看，究竟是哪裡呢？

每個時期都有各自對女性的獨特審美，根據歷史典籍的記載，北宋時期對腳小的女性特別著迷，因此出現「纏足」的現象。南宋時期開始則正式在女子之間流行，著名文學家蘇軾甚至曾在「菩薩蠻詠足」寫道「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去；只見舞回風，都無行處蹤。偷立宮樣穩，並立雙跌困；纖妙說應難，須從掌上看。」來讚嘆女子纏足之美。雖然各朝代對纏足的方式有些微的差別，但是同樣都對女子腳部造成嚴重傷害，不但會骨折、變形，沒處理好還可能會引起發炎與化膿。

古代流行的纏足對女子的腳造成嚴重傷害。(示意圖／達志影像)

所以對女子來說，被纏足的小腳褪去包裹的白布和只有三吋大的精緻弓鞋之後，畸形腳的真面目是最私密的部位，除了自己幾乎沒有人看過。而宮中的妃嬪們，為了在三宮六院中脫穎而出，無不費盡心機也要博得皇上的寵愛，因為擔心皇帝看到醜陋的腳會厭惡自己，寧願失失去性命也不能讓他看見，希望能永遠在皇帝心中留下完美的印象。