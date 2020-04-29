每個人都希望自己可以擁有成功的事業，然而卻只有少部分的人可以真正的辦到，究竟成功的關鍵是什麼呢？《付出不亞於任何人的努力》一書集結了日本企業經營之聖－稻盛和夫的歷年演講內容，勉勵經營者必須要有「堅強的意志和不亞於任何人的努力」，才能獲得最終的成功！

【精選書摘】

成功的人和無法成功的人只有一線之隔。問題在，當走不下去時，「這之後」才是一切的開始。在「這之前」大家都會努力，但是卻越不過「這之後」的這條線。雖然也付出了和他人同等的努力，但在「這之後」，卻會說出「辦不到」而前功盡棄。事情不該這樣，要反覆、不斷地思考。不要覺得不行，而是要一再地挑戰下去。這樣答案就會出現了。

賣產品時，如果只要求部屬賣收銀機、賣影印機、賣個人無線電是賣不掉的。要成功爭取到客戶，必須具體地思考策略。如果只用一般的接洽聯絡，一定會吃閉門羹見不到面，而且也不會購買。重點是這種狀況該怎麼辦？

如果是，

「你去找了那位客人嗎？」

「去了，但失敗了。」

「哦，好。」

這樣是不行的。必須要思考該怎麼做才能和競爭對手一樣地銷售成功。

如果客戶不肯見你，那麼方法之一是，半夜清晨去找客戶都可以，一直交涉到客戶願意見你為止，必須見到那家的店長。假設店長早上七點出家門，時間到了就等在他家門口，邊走邊交涉，「店長，請給我時間，一分鐘也好。我是這家公司的人，已經拜訪您好幾次了，拜託您撥冗看看我家的影印機好嗎？」

這時不單是推銷「用我家的影印機，可以省下多少錢影印費」就可以的，而是要想如果今後必須創造幾億圓的業績，就必須動腦筋了。一旦動了腦筋，則可以想出許多人想不到的事情，這就是努力創新了。上司交代要銷售，如果只做銷售的動作，就絕不可能賣得掉。銷售商品必須要有獨特賣點，要有特色。由必須賣掉的心出發，創意才能湧現而出。

要思考極好的辦法，絕非領導者一人辦得到。領導者召集部屬，晚上開會討論，說「該怎麼銷售，有沒有什麼好想法。我想到了這種方法，你們認為如何？」等等，要集合大家的智慧來想出策略。想好策略之後再一一付諸實行，必須要不屈不撓地來進行工作，這需要相當大的努力。拚命地思考過後，就要以超強馬力付諸實行。付諸實行的結果如果不夠理想，就要再進行思考，加上努力創新再次實行。就要這樣不斷地反覆，而且必須不斷地持續下去。

做事會失敗的人總會抱怨「做了也沒用呀」；相反的，會成功的人則會熱情地思考，並付諸實行。雖然結果未必一定成功，但他們會立刻反省並再度思考，調整後再付諸實行。擁有這種不斷反覆韌性的人才是最終會成功的人；無法成功的人到一半就開始抱怨「做了也不成功」之類的話。一般狀況下都不容易成功了，更何況抱怨一出口，氣勢必定消失，接著就一敗塗地了。

成功的人和無法成功的人只有一線之隔。聽到成功的人說的話後，大家都會認為「我也做了同樣的事」，會想到「為什麼我不成功，而他卻成功了。這社會不公平」。其實並沒有不公平，問題出在失敗之後。因為失敗之後，才是一切的開始。

一般人都會努力到失敗之前，但是卻無法超越那條線。我可以做到和他人相同的努力，但之後做不到。於是一句「做不到」就結束了。

挑戰新事物時，最大的問題在於，人非常頑固，有常識才會有動作。因此，我才要破除掉大家的常識。現在的你們，會認為每個人做到五百萬圓業績就夠了，大家都用常識在思考事物。「常識」二字，就是大家可以接受的一般事物。因為你們想的是，每個人的業績，再怎麼努力就是這樣了。

例如，業績不好的業務員們就會聚在一起，說些「那裡五百萬圓嗎？這裡三百萬。唉呀，半斤八兩啦」來互相安慰。但是，如果其中有人一下子賣了一億圓，那他對於三百萬、五百萬業績的人，自然會浮現「你們在搞什麼，是不是都在混呀？」的想法。

學校也一樣。好學校也不全是優秀學生。出現了某個優秀的學生時，大家就會被他帶動往前走。棒球隊也一樣，有優秀的選手時，全隊會被帶動成為強隊。相反地，如果都是些不怎麼樣的人，那全隊就會一起沉淪。因此，公司裡只要有某人大幅地拉高了營業額，大家就會被帶上去，整體就會成長。

我常提起一則關於源義經（安平時代的武士）的故事。源義經為了潛到平家布陣後方，和手下的武將們從鵯越這個斷崖絕壁爬下去，一身漂亮甲冑的武將們，大家都猶豫不決異口同聲說，「這很危險，這裡騎著馬不可能下得去。」此時，義經看到了從斷崖下去的鹿隻，說道，「鹿四足，馬亦四足，何以不能下？」於是打了馬一鞭說道，「隨我來！」便身先士卒，一口氣騎下直到崖底。換句話說，就是嘗試著超越大家認為無法超越的地方。而超越過的人便名留青史了。

以常識來思考，一般人會說，「這不可能，騎馬下崖必定摔死。」不肯下去才是常態，而這就是凡人。而先告訴自己該怎麼做，認知現在自己所處的立場，設定出該達成的目標，接著再看看自己擁有的兵力和自己所有的武器，拚命思考該如何做才能達成目標，就是最後成功的人。學校的成績差無所謂，成績好壞毫無關係，只要拚命認真思考，要思考到最後。只要想透了，就會有很好的智慧湧現。

另外，也需要諮詢部屬。

問道，

「這件事我是這麼想的，你覺得如何？」

「不，我覺得那很好。」

「好，這樣就做，從今天開始就這麼做。」

先跟部屬討論，再展開業務活動。過程中要反覆思考「產品賣不掉，是見不到對方所以賣不掉，還是品質不好才賣不掉？究竟是哪裡不好了？」，不要認為已經不行就半途而癈，多少次都要做下去，那結果就會出現了。

（本文摘自《付出不亞於任何人的努力》/ 天下雜誌）