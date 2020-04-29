《最後生還者(The Last of Us)》由頑皮狗團隊(Naughty Dog)開發，遊戲內容大受好評，因此續集《最後生還者 第II章》也讓玩家相當期待，不過受新冠肺炎影響，物流問題造成延後推出，不過讓頑皮狗團隊崩潰的是，網路上竟流出《最後生還者 第II章》完整劇情，讓官方趕緊呼籲不要看。

《最後生還者 第II章》的推出時間，因新冠肺炎被延後至6月19日，而原定6月29日推出的PS4動作冒險遊戲《對馬戰鬼（Ghost of Tsushima）》，則改延後至7月17日推出。但今年4月初時，論壇4chan上竟出現《最後生還者 第II章》完整劇情，甚至還有遊戲任務，迅速在YouTube及各大論壇上引發討論。

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

不過流出的遊戲劇情，仍讓玩家抱存疑，但頑皮狗團隊得知後，趕緊在官方Twitter發聲明，表示「我們知道，過去這幾天大家都很難熬，我們也是如此，當看到開發的遊戲內容曝光後，我們感到非常失望，為了避免影響到他人，請不要劇透給其他玩家，《最後生還者 第II章》很快就會推出，遊戲體驗仍值得大家等待」。