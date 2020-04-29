動物們攝入食物後，在經過一系列器官的消化之下，最終會有尿液與糞便排泄出來，然而有些動物因為在日常生活中並不常見，所以自然很少有機會可以看到牠們實際排泄的畫面。最近，一支巨蟒尿尿的影片在網路上曝光，讓不少網友都備受衝擊。

這名網友「Mohd redzuan」在臉書上分享了這段影片，並配上了一段文字：「空腹的隔天，下場就是拉肚子」；從畫面中可以看到，一條體型龐大的蟒蛇正蜷曲在泥土地上，下秒大量的尿液便從牠尾部的「泄殖腔」中洩洪而出，最後還有一塊塊淡黃色的塊狀物體被排出，在過程中還不斷發出類似於放屁的聲音，整個情形就像是人們腹瀉時的模樣。

網友們看到影片後都感到相當震驚，紛紛留言：「第一次看蛇尿尿，好像是水管排水一樣，太奇怪了」、「看完這個影片，我只知道蛇可以尿尿、放屁和放屁」、「我情不自禁憋氣了，第一次看到蛇大便」、「因為牠放屁的聲音讓我忍不住看了一遍又一遍，現在已經播超過10次了…」、「牠的大便看起來像榴槤…」。

事實上，蟒蛇排出的淡黃色塊狀物並不是糞便，而是「尿酸」，一般的情況下會是「半流質的糊狀物」，並且和尿液以及一些獵物身上無法消化的毛髮、爪牙等殘餘物一起被排出體外。