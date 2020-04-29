豹在許多人的既定印象中，通常都會被形容「兇猛」，但其實豹與其他動物一樣，也是需要母親呵護的。一名男子日前帶家人至南非的克魯格國家公園(Kruger National Park）觀賞野生動物，正好遇到母豹帶著幼豹過馬路的過程，期間短腿的幼豹還一度跌倒，超萌畫面讓人當場融化。

幼豹跌坐在地上，超萌畫面融化一群遊客(影片來源/youtube/Kruger Sightings)

根據《每日郵報》報導，64歲德爾波(Thinus Delport)當日清晨，開車載著家人至克魯格國家公園遊玩，期間他開玩笑的告訴女兒，或許可以試圖唱歌，吸引動物出來，沒想到竟然奏效，只見一隻母豹探出頭並左右張望，隨後教導兩隻幼豹過馬路，由於豹的身影較少見，讓他們驚訝不已。

兩隻幼豹遲遲不敢出來，在母豹的強迫下，才緩緩走了出來，期間一隻幼豹甚至耍賴的跌坐在地上不走，母豹發現少了一隻後，趕緊回頭叼牠的頸部，並催促牠們跟緊走進草叢，全程讓路過的遊客看呆，紛紛停下車拍攝。德爾波提到，這是他女兒第一次來到克魯格國家公園，看到後趕緊拿出相機拍攝，「我造訪克魯格國家公園已50多年，從來沒看過這種事情，這表示耐心等待也是有回報的」。