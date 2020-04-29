樂生療養院舊院區於1930年建成，擁有百年的歷史，原被選為北捷新莊機場預定地，但院方及社運人士都反對拆除，因此舊址仍有部分保留。本本、洛克、王狗及技安4名YouTuber，去年未經過院方同意，竟擅自夜闖樂生療養院舊院區，事後拍攝道歉影片，但樂生院方仍相當不滿堅持提告。

其中一名YouTuber王狗，也發片抱歉並還原事情(影片來源/youtube/王狗)

樂生療養院為日治時期建築風格，當時專收容並隔離痲瘋病患，但由於日後醫藥發明後，院內的病患也逐漸變少，如今更被列為文化資產。而2019年11月12日，YouTuber本本、洛克、王狗及技安在個人頻道上，陸續出現道歉影片，指同年3月13日，他們與一名攝影師，為了拍攝試膽影片，擅闖樂生療養院舊園區探險。

而影片上傳後，院方立即要求下架，而4名youtuber也趕緊刪影片止血，並拍攝道歉影片，其中一名YouTuber王狗透露，由於未經院方同意，且還在歷史建築裡點蠟燭，已觸犯到了法律，他們也感到非常抱歉，「如果有造成任何損失，我們都願意全權負責、全數賠償」。據《自由時報》報導，雖然影片已下架且道歉，但雙方和解仍未獲共識，4人與一名攝影師被依無故侵入他人建築物罪起訴。