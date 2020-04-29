卡多里樂園位於台中大坑地區，是1980年代曾在台灣紅極一時的遊樂園，然而自從它無預警倒閉後就開始傳出各式靈異傳聞，其中就包含了「斷軌雲霄飛車曾發生過意外命案」，雖然已被證實僅只是謠傳，但還是有不少大膽的人們紛紛前往探險試膽。

(影片來源/YouTube/我是小馬 A Man in his Cave/如遭刪除請見諒)

團體「Circus」由廖人帥（LEO）、黃尹宣（EASON）、林柏昇（KID）、林家緯（小馬）所組成，在當時就是以敢瘋敢衝而出名，雖然團體在2014年解散，成員們各自發展，但仍是不少八、九年級生青春時的回憶。近日，小馬和插畫家「微疼」合作，翻玩之前Circus在節目《CIRCUS ACTION》中至卡多里樂園冒險的片段，當時一連串的詭異巧合都讓4名成員和2名經紀人感到毛骨悚然，在私底下更是不曾有人敢再提到這一段過往。

然而，小馬在錄完影片後打電話給KID，想詢問當時的一些情況，只見原本還在開玩笑、嘻笑的KID，一聽到「卡多里」後就瞬間沉默、變臉，最後乾脆直接表示「不想錄了」，就直接掛斷電話，種種異常的反應都讓網友們覺得發毛，「很少看到KID一秒嘻笑下一秒變臉，看來卡多里樂園給他的回憶很可怕」、「我回去看了那集…真的太懸了」、「如果沒Set的話最後KID的反應對比前面嘻嘻哈哈樣真的變好多，更毛骨悚然了！」。

事實上，在過去也有人分享至卡多里樂園探險的經驗與心得，其中最懸的就是7名高中生在傍晚偷偷跑進去，途中不只感覺陰森，還發生了「鬼打牆」事件讓他們萌生退意，趕緊離開該地，沒想到3天後奇中1人卻失蹤，最後被發現陳屍在卡多里的紅色涼亭旁。雖然當地居民皆表示這麼多年不曾聽聞命案，但仍是替卡多里樂園蒙上了一片神秘且恐怖的迷霧色彩。