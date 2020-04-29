尼斯湖水怪(Loch Ness Monster)到底存不存在，大家眾說紛紜，甚至還有人聲稱目擊過水怪出沒。蘇格蘭一名55歲水怪迷歐因（Eoin O'Faodhagain），日前至厄克特灣（Urquhart Bay），立即發現水面上出現黑影，認為這可能就是水怪，而這一段2分鐘影片，還獲得「尼斯湖水怪觀光登記處」官方認證。

蘇格蘭一名水怪迷經常至尼斯湖，希望可以揭開怪之謎(影片來源/youtube/Eoin Fagan)

根據《太陽報》報導，歐因（Eoin O'Faodhagain）居住於尼戈爾郡（Donegal），22日至厄克特灣，希望能拍到水怪的身影，期間發現影像中，竟出現一條約30英尺（約9公尺）長的黑影，而且在水面上優游並休息片刻，2分鐘後才緩緩潛入湖中。

歐因立即認出牠就是尼斯湖水怪，並將發現交給尼斯湖水怪「尼斯湖水怪觀光登記處」，而該組織確認影片後，認為這是史上發現最大的影像，歐因也透露「這次目擊非常特別，因為影片中沒有任何船隻經過，或是受到波浪干擾，湖面非常平靜，與我先前目擊的相比，能捕捉到這麼大的影像，真的是很神奇」。

歐因認為以影像來看，尼斯湖水怪身長至少30英尺、高4至5英尺，而他在1月時，也曾目睹過一次，是10年來的第一次。而2019年聲稱目擊尼斯湖水怪的次數多達18次，不過同年，來自紐西蘭的研究員認為，尼斯湖水怪可能只是一條大型鰻魚，不管尼斯湖水怪是否存在，根據2018年研究指出，水怪為蘇格蘭帶來4100萬英鎊的經濟價值，可說是非常大的影響。