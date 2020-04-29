失戀已經是一件令人相當痛苦的事情了，若是再發現自己竟是被好友橫刀奪愛，更叫人無法釋懷。最近，外國一名男網友在《Reddit》上發文，表示自己目睹了女友慘遭最好的朋友搶走了畫面，並曝光了雙方深情擁抱的照片，然而其他網友看見後，竟都一面倒地力挺對方。

從這名男網友分享的照片可以看見，一名背對鏡頭綁著馬尾、身穿粉紅色上衣和短褲的女子正坐在沙發上緊緊抱住一隻拉不拉多，而狗狗則將頭放在女子的肩膀上，露出一臉無辜的表情看著男網友，其他網友們看見這樣的畫面後，自然都被可愛的人狗互動給萌化了，紛紛留言力挺這隻拉不拉多，「現在是你兄弟的女友了」、「我相信你快就會被拋棄了…」、「她已經離開你了，向前看吧兄弟」、「你的女友實在是一隻漂亮的狗狗，這也難怪你朋友想把牠搶走了」、「我在牠的眼睛裡沒有看到任何悔意」。

事實上，這名男網友經常會在網路上分享他的愛犬Ace的可愛日常照片，他也在之後透露，女友在這週的生活過得很累，幸好他「最好的朋友」可以給女友帶來極大的安慰。