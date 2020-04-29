市場上汽車品牌眾多，許多人在買車前，會對價格、性能等進行評估，哪一種車最適合自己，才是最重要的。一名男網友表示，最近正在考慮買車，但該買哪一個廠牌，讓他相當苦惱，沒想到身旁長輩卻一面倒的建議買「豐田汽車(Toyota)」，讓他相當不解。

一名男網友在《Dcard》表示，近期打算買車，考慮了廠牌與車款，而詢問身旁親戚意見後，發現許多人都推薦「豐田汽車(Toyota)」，而且大多是媽媽輩的，讓他困惑的詢問「為何台灣人這麼喜歡toyota？」。不少人也有相同疑惑「Toyota現在路上隨處可見，我也想知道」、「我家的車是Nissan，台灣開日本牌子的人偏多吧？至少路上隨便看都蠻多的」。

綜合網友意見，toyota的優勢為「省油」、「二手價跟維修料來源穩定」、「妥善率佳」、「價格親民」、「維修據點多」，「省油便宜好養，沒啥毛病不用花太多心思，零件也不算貴而且維修據點全台到處都有，密集程度可能就只差711一點」、「Toyota卡車都能在中東戰場改裝成機槍武裝車了，可見好用」、「Toyota真的很好開！20年的車，二手價還是很好！耐開耐撞」。