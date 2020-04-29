遠離城市到戶外踏青可以讓身心得到療癒，但卻防不了難纏的小黑蚊，常常帶著一身紅豆冰「滿載而歸」！一名網友近日在水庫旁監工，只要休息不動就會被小黑蚊攻擊，就算噴了防蚊液也沒用，讓他崩潰直呼「小黑蚊到底要怎麼對付啊？！」

明星花露水竟然可以防小黑蚊！(影片來源/YouTube/中時電子報/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板以標題「唉小黑蚊到底要怎麼對付啊？！」發文，表示近日被派到山上的水庫旁邊監督工程，沒想到竟被小黑蚊鎖定，只要休息不動站定點就會被攻擊，稱「不誇張欸，一次2、30隻貼緊手臂狂吸血，帶了袖套 卻攻擊脖子，超癢的啦！防蚊液全免疫」最後也崩潰求救「有沒有什麼擦了，小黑蚊不敢來的啊？」

文章曝光之後引起熱議，網友紛紛留言回應「讓他吸飽了，就不會理你了」、「我去花蓮山上的時候都是穿防護衣來防蚊給你參考」、「1.防蚊液＋長袖長褲。2.多被叮幾次就習慣了」、「記得以前小黑蚊只有南部有，現在連台北都有了」、「全包啊 運動頭巾包臉」有不少過來人則透露自己的秘方「聽說小黑蚊怕明星花露水」、「請用含DEET或Picaridin成分的，其他都是拐瓜劣棗」、「防蚊液要買專門防小黑的，一般的完全沒用」、「明星花露水，我認真的」、「明星花露水，我認真的」。

其中多次提到的明星花露水也引起討論，專家指出明星花露水可防小黑蚊是因為它的氣味比較重，可以遮畢小黑蚊搜尋到我們的能力，此外麻油也有同樣功效，但最有效的方法還是穿長袖長褲隔絕。專家也提醒被咬了千萬不要抓，可以擦涼感藥膏、沖水、冰敷來止癢。