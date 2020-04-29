隱形眼鏡款式多樣，有日拋、雙週拋、月拋及年拋，甚至還有美瞳效果，但使用過後，因為無法再使用且還有衛生問題，因此正常人會將其扔進垃圾桶裡，日本有一名男子，平常使用日拋型隱形眼鏡，沒想到她戴完後，竟不是將其丟進垃圾桶，反而把它們收集起來，4年後成果相當驚人。

日本網友なかはま(@nakahikaru715)在推特PO照，只見他手中握著一顆藍色球體，而且呈現水藍色，還隱約泛著光，宛如寶石非常夢幻，但實際上它竟是由「隱形眼鏡」做成的，而且花了整整4年時間才完成，由於成果非常驚人，照片曝光後，吸引8.6萬人按讚。

なかはま透露，他從2016年4月開始製作，當時不記得出於什麼原因，拔下使用過後的隱形眼鏡後，因覺得好玩所以就將兩片黏在一起，越做越大才逐漸變成一顆球，而這顆球到底用了多少片隱形眼鏡製成，由於他配戴的是日拋型，以「4（年）x 365（天）x 2(片)」來算約2920片，不過有時他會沒戴或忘記黏，因此應該少於這個數字。

不少網友則表示「看起來雖然很美，但衛生令人堪憂」、「感覺上面沾著很多細菌」、「一開始看到時，還以為是用藍色膠水做成的」、「我女兒有收集過，而且時間長達5年，沒想到也有這種同好啊！」、「好像地球儀啊」、「這就是毅力與堅持下的產物啊」。