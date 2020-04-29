許多人一講到新竹，便會聯想到科學工業園區，若被問到「必吃美食是什麼」時，不少人都認為，新竹不僅東西貴且沒美食，甚至稱之為「美食沙漠」。日前有一名網友至新竹讀書，上網查當地有什麼美食可以吃，沒想到網路排行第一的竟是「麥當勞」，讓他苦惱的問「新竹有必吃的食物嗎？」。

一名網友在ptt提到，最近至新竹讀書，試圖找附近有什麼美食，在Google地圖尋找，發現一間麵店知名度頗高，擁有四千多則評價，但價格太貴，相較於高雄的價格，竟差了一半，「排行第二高的居然是麥當勞，有一千七百多評價，到底新竹有什麼必吃的東西啊？」。不少人果真陸續點名各大速食店，「你不知道新竹人的麥當勞點點卡都破萬點嗎？」。

也有人曝光私藏美食，其中最多人推「肉圓、潤餅、鴨肉料理」，「新竹肉圓。我覺得比彰化的好吃，我在城隍廟那買的，我覺得吃的在城隍廟就可以體驗大部分了，之前去還有去山區吃烤山豬肉跟竹筒飯」、「飛龍肉圓、石家魚丸、郭家潤餅、段純禎牛肉麵、鴨香飯、台西鵝肉」、「酸辣鴨血、鴨肉炒炊粉，路過必下交流道買一些回家，客家压的酸炒好吃，酸辣豬大腸也是酸口味的極品」、「城隍廟口潤餅、北門街豬腳麵線，林森路的來坐麻油雞，還有市場裡的汕頭牛肉鍋」。