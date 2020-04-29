經常在新聞上看到年齡相差好幾輪的「爺孫戀」或「嬤孫戀」，但你知道古代就已經有先例可尋了嗎？漢景帝的姊姊長公主50歲時丈夫不幸過世，孤單的她竟對一名英俊的13歲美少年一見鍾情，甚至過世後不願與丈夫葬在一起，反倒要求和該名少年合葬。

平定七國之亂的漢景帝有一位同胞姊姊「館陶長公主」劉嫖，因為嫁給堂邑侯陳午，又被稱為「堂邑長公主」。善於政治心機的她一直想扶植女兒陳氏成為未來的皇后，於是和漢景帝的妃子王美人聯手，廢掉太子又立王美人為后，王美人的兒子劉徹最後娶了陳氏為妻，順利成為皇太子，也就是後來的漢武帝。劉嫖身為太皇太后的女兒又是皇后的母親，在加上輔立劉徹有功，被漢武帝追加封號「竇太主」非常受寵，但50幾歲時卻遭遇丈夫陳午不幸過世的噩耗，寡居的生活讓她一直感到十分孤單。

當時聽聞經常跟隨母親來家裡買賣珠寶的13歲少年董偃長相俊美，便好奇召見，沒想到一見就對他心生愛慕，從此將董偃養在家裡，供他讀書和學習各種才藝。董偃18歲時也正式擔任劉嫖的隨從，白天服侍她的日常起居，晚上還要負責「侍寢」，劉嫖還積極設宴安排漢武帝和董偃認識，董偃也因此受到漢武帝寵愛，不但賜他官服，還尊稱他為「主人翁」，之後更經常邀請他參加宮中娛樂活動。身為劉嫖情夫又得到皇帝厚愛，讓董偃成為當時上流社會中的大紅人。

但大臣東方朔卻對董偃私通長公主的事蹟不以為然，又認為他經常和皇帝玩樂使君王不務正業，於是上書諫言，董偃也漸漸失寵，最後在30歲那年鬱鬱而終。館陶公主在他過世數年後才過世，死前遺言是不願和丈夫陳午共葬，強烈要求要和董偃一起和葬在霸陵，可見對這段忘年戀用情頗深。