大陸女星Angelababy〈楊穎〉因為精緻五官擁有大批粉絲，更被視為當代的女神。正妹黃琳就因為神似Angelababy的亮眼外型，從大學時期就開始受到網友關注，還被媒體封為「台版Angelababy」。日前她在個人IG貼出一張騎著水上摩托車的戲水照，身上的三點式泳裝將她性感的身材展露無遺，讓不少老司機暴動直呼：「求上車！」

在 Instagram 查看這則貼文 ❤ 黃琳（@lovelynnboo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 上午 6:15 張貼

黃琳不但多次登上PTT表特板，2年前還在世新就讀三年級的她就因為激似大陸女神Angelababy的絕美顏值和魔鬼身材瞬間爆紅，被媒體封為「世新大學女神」和「兇版Angelababy」、「台版Angelababy」等稱號，IG上更擁有37萬粉絲追蹤的超高人氣。日前她在IG上分享到墾丁遊玩的一系列戲水照，可以看到她身穿一套三點式的黑色比基尼，微濕的頭髮配上凹凸有致的曲線，讓人看了血脈賁張，快要凍未條。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤ 黃琳（@lovelynnboo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 9:41 張貼

照片引起熱議，不少網友紛紛留言表示「好美」、「太扯了」、「我愛這組」、「女神太美了啦」、「真犯規的身材」、「水嘎」、「愛辣臀」、「完美小女神」、「你的身材真好。你穿比基尼泳衣很好看」、「噢噢噢噢歐噢噢噢噢」、「喜翻喜翻，每張都喜翻」。