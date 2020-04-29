監獄是羈押犯人的地方，電影或電視上模擬的場景來看，大多是髒亂又陰暗的小房間，不但要很多人擠在小小的一間，還要在這狹小的空間內共用廁所。但在現實生活中，大陸竟有一處設施超豪華的神秘監獄，裡面關的人物還全都是不簡單的角色！

位於北京市昌平區的秦城監獄，被稱為大陸第一級別的監獄。剛開始環境非常差，犯人連上廁所的地方都沒有，還必須要到後山解決，沒想到經過數十年的變化，現在不但設施完善，甚至還可以說是非常高擋，每間監獄都有專屬的廁所，還建了籃球場方便犯人運動，活動筋骨。

除了豪華程度備受討論，最吸引人的莫過於在這裡關的犯人全都是省部級及以上的高級官員或是掌握國家秘密、涉及重大國家安全犯罪的罪犯。根據統計，從2004年到2014年間，就有將近100多名副省級高官被關押在此處。也因為犯人身份都很特殊，管制非常嚴格，而且大多這輩子都不能出去了，所以雖然監獄設施讓人難以想像的奢華，但也沒有人想在這裡享受一生。