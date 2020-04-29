藝人羅志祥，一周前遭大陸網紅前女友周揚青在微博上爆料他慣性劈腿、多P並點名小豬與旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有不正當關係，讓2人形象瞬間跌落谷底，更接連牽扯出許多案外案，成為時下最熱門的話題。而前幾天傳出被黑道逼債輕生的資深藝人澎恰恰竟然意外搭上這波熱潮，有人就發現澎哥在三周前就曾在羅志祥面前斷言楷樂「有問題！」

澎恰恰上3週前上娛樂百分百狼人殺單元，竟神預言豬蝶2人即將面臨的處境。(影片來源/YouTube/八大電視娛樂百分百/如遭刪除請見諒)

羅志祥和愷樂主持的娛樂百分百節目因為狼人殺單元再度翻紅，不但捧紅許多經常上節目的藝人，還掀起民眾一陣「狼殺風潮」。4月初播出的一集中，澎恰恰，偕搭擋孫淑媚和兒子皮皮登上狼人殺宣傳新節目，在遊戲過程中澎恰恰更發揮超強第六感，指出羅志祥「靠著三寸不爛之舌，一直講一些有的沒的」後面更下重話點評他就是個「是非之人！」讓羅志祥當場傻眼，之後也在羅志祥面前點出愷樂「從頭到尾都有很大的問題」除了說愷樂一直裝無辜，最後還送她三個字「來這套」。雖然只是玩遊戲，但種種巧合對上現在「豬揚變色」和「豬蝶戀」的事件可以說是神預言，而澎恰恰、羅志祥、愷樂三個近日的話題人物難得同台，也被網友指出「世紀同框」。

澎恰恰近日成為話題人物。(圖/中時資料照片 粘耿豪攝)

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