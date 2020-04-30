小譚道聽圖說》Four dollar 16:302020/04/30 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》Four dollar(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台灣，喝酒要盡興，就是要「ㄏㄨㄛ、ㄉㄚ、啦（乾杯）～」，不過，當「ㄏㄨㄛ、ㄉㄚ、啦～」到有些外國人來講，就成了「Four dollar」，沒有加S的Four dollar。 當然，是因為音同。但是，除了音同，對外國人來講，還有另一層意思，就是乾杯是Four dollar，那麼酒量差、或已經喝太多，想喝少一點，就可以依量遞減為three dollar、two dollar、one dollar…。 當然，如果想要喝多一點，就可以往上加…。 #dollar #Four #乾杯 #音同 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》也被隔離 16:302020/04/16 時事 小譚道聽圖說》老了，不會長 16:302020/04/18 時事 小譚道聽圖說》在天上… 16:302020/04/21 時事 小譚道聽圖說》不會遲到 16:302020/04/23 時事 小譚道聽圖說》裝懂？ 16:302020/04/25 時事 《興櫃股》乾杯擬配息2元 6月23日股東會 17:062020/04/24 財經 話題熱門新聞 5母獅圍攻鱷魚 見超靈敏反應嚇傻 - 搜奇 - 話題 離婚1天驚覺前夫中獎2000萬 女傻眼怒告 - 日常 - 話題 獅母子遇野犬群攻 勇敢激戰超驚險 - 搜奇 - 話題 到新竹別再吃麥當勞 內行曝3樣必吃美食 - 日常 - 話題 買到傳說「米奇口罩」萬人羨慕 人妻曝地點 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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