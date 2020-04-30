在台灣，喝酒要盡興，就是要「ㄏㄨㄛ、ㄉㄚ、啦（乾杯）～」，不過，當「ㄏㄨㄛ、ㄉㄚ、啦～」到有些外國人來講，就成了「Four dollar」，沒有加S的Four dollar。

當然，是因為音同。但是，除了音同，對外國人來講，還有另一層意思，就是乾杯是Four dollar，那麼酒量差、或已經喝太多，想喝少一點，就可以依量遞減為three dollar、two dollar、one dollar…。

當然，如果想要喝多一點，就可以往上加…。