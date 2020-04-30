吳豐山用50年的新聞人DNA，寫下台灣民主歷史的一刻。究竟民主政治是好是壞？從戒嚴到開放，歷經七次總統直選、三度政黨輪替的公民們，你準備好解讀民主台灣了嗎？吳豐山以政治的眼光、新聞人的視野，公表2020大選備忘錄，《福爾摩沙實錄》完整記述台灣的前世今生，也點出台灣邁向永續發展的憂慮與諫言。

【精選書摘】

昨天，十一月四日，中共宣佈「廿六項對台措施」。這是繼二○一八年二月二十八日「卅一項惠台措施」後，中共又一項對台懷柔政策。

我陸委會同日表示，中共的「惠台」實為「利中」，並指出此一措施企圖干預台灣大選。

韓國瑜陣營對「廿六項對台措施」表示歡迎，但明言不可減損中華民國主權。

針對陸委會反應，中共國台辦發言人指斥民進黨政府詆毀抹黑中共善意。

我國研究兩岸關係的學人大抵認為這是中共拋開民進黨政府，企圖直接訴求台灣人民好感。不過對於「台灣同胞可在中華人民共和國的駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」一節，大多認為難有多少實效；因為中華民國護照比中華人民共和國護照好用。

這是典型的「一個措施、各自表述」。

親藍媒體趁機大肆抨擊民進黨政府除了仇中抗中之外，無力解決兩岸衝突。

親綠媒體趁機大肆抨擊國民黨人與中共唱和、為敵張目。

根據過往經驗，會有人樂得享用中共的新措施，也會有人更加反中抗中；於是乎中共至少可以達成幾些分化台灣內部的目的。

台灣內部藍綠惡鬥久矣！ 對於二陣營反應歧異，我不意外。

倒是，我對新一代青年，是否能夠正確解讀兩岸烽煙，不無疑問。

歷史是連續發展的，知道七十年來兩岸互動的變幻，才能看清楚新階段發展的意涵。

-蔣中正從一九五○年到一九七五年統治台灣。來台之後的前幾年，他誓言「殺朱拔毛、反攻大陸」。韓戰爆發後，美國開始協防台灣，並密議台灣不能以武力處理兩岸問題，於是在美國壓力下，「反攻大陸」變成「反共復國」和「反共抗俄」。這期間除了發生「八二三」金門砲戰外，兩岸其實相應不理，相安無事。

-一九七五年蔣中正過世。在嚴家淦短暫過渡後，蔣經國繼任總統。事實上蔣經國從一九七二年出任行政院長便掌握國政全權。迄一九八八年過世為止，他的兩岸政策，前期是「不談判、不接觸、不妥協」，後期是「三民主義統一中國」。

-李登輝接任總統後到一九九六年全民直選之前，為了安撫國民黨內統派勢力，他組織「國家統一委員會」，制定「國家統一綱領」，一九九二年還制定了「兩岸人民關係條例」。一九九三年我方海基會辜振甫與對岸海協會汪道涵

在新加坡「辜汪會」，簽訂了幾項事務性協議。

全民直選贏得大位後，一九九七年李登輝透過外國媒體向國際宣示「台灣（中華民國）是一個主權獨立國家」，政府部門也開始調整國家名稱的表述方式為「中華民國台灣」。一九九九年，李登輝接受「德國之音」訪問，明確提出「已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊國與國關係」。（李登輝卸任後不久，國民黨把他開除。他的信眾後來成立「台灣團結聯盟」，初期當選了多名立委，後來式微。）

-二○○○年台灣首次政黨輪替，民進黨人陳水扁取得政權。

在此之前，一九八六年民進黨建黨，以「住民自決」為基本主張。一九九一年通過台灣獨立黨綱，主張「建立主權獨立自主的台灣共和國」。一九九九年通過「台灣前途決議文」，強調「維持獨立現狀」，「改變現狀必須公民投票」。不過，陳水扁就職演說卻強調「四不一沒有」，說「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣佈獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題。」

二○○○年十二月卅一日陳水扁利用跨世紀談話提出兩岸統合論，但不旋踵即因中共冷嘲熱諷，回歸「一邊一國」。不久後卻又公開說「台獨辦不到就是辦不到」。執政末期曾推動「以台灣名義加入聯合國」，並「中止」了國統會和國統綱領。（陳水扁卸任不久即因涉金錢弊案入獄六年。保外就醫後，他的信眾成立「一邊一國行動黨」。）（吳按：二○二○年一月大選後，陳水扁宣佈「退出政壇」，該黨同步解散。）

-二○○八年台灣第二次政黨輪替，國民黨人馬英九當選總統，政府重新主張「一個中國就是中華民國」。涉外政策為親美友日和中。兩岸以「求同存異」為基調，二○一○年兩岸簽訂了ECFA（兩岸經濟合作架構協議），二○一五年馬英九與習近平在新加坡舉行「馬習會」。（馬英九卸任後，重新註解「不統」為「不排斥統一」）。

-二○一六年台灣第三次政黨輪替，民進黨人蔡英文當選總統。蔡英文在就職演說中強調「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，來處理兩岸事務」。但不再承認所謂「九二共識」，兩岸關係於是急轉直下，不止陸客縮減，其後還陸續奪走七個邦交國。

-二○一九年一月二日，習近平發表「習五條」，倡言兩岸應在一中原則下會商「兩制台灣方案」。蔡英文強力反擊，國民黨也明言不接受「一國兩制」。二○一九年底，我立法院制定「反滲透法」。

溫習我方的兩岸政策變幻，也必須同時溫習對岸的兩岸政策流變：

-一九四七年三月八日，也就是台灣發生二二八事變後的第八日，還未打入北京城的中共解放軍報，以社論支持台灣獨立。

-一九五○年，已在北京開國的中共針對重新在台灣立足的蔣中正政府聲言「消滅蔣匪、解放台灣」。

-一九五五年十一月，中共總理周恩來聲言解決台灣問題有戰爭方式與和平方式。說中國人民在可能的條件下，將爭取和平方式解決問題。

-一九七九年，中共人代會發表「告台灣同胞書」宣告「和平解決台灣問題的大政方針」，說希望結束軍事對峙進行和談，並表示將尊重台灣現狀及台灣各界人士意見，採取合情合理的政策和辦法。

-一九八一年，人代會委員長葉劍英發表解決台灣問題新方針，表示「統一後，台灣可以作為特別行政區，享有高度自治權。」

-一九八二年，中共頭目鄧小平首度提出「一國兩制」，說「國家主體實行社會主義制度，台灣實行資本主義制度。」

-一九八三年，鄧小平進一步提出「台灣特別行政區」政策。

從一九五○年到二○○○年中共的內政從建政前期的三反五反、大躍進、人民公社、文化大革命的敗德敗政脫身，走向改革開放，建設突飛猛進。在外交上從兩極冷戰對峙，改為聯美抗俄，取得聯合國代表權，並開始積極向外擴張。在台灣這方，從身處西方陣營、到退出聯合國、到台美斷交，邦交國逐一斷交到剩下二十幾國。但在內政上，經濟建設有成，民主政治逐步成形。二○○○年首次政黨輪替後，中共視以獨立建國為黨綱的民進黨政府為背叛中國。二○○五年國民黨主席連戰訪問中國，與胡錦濤會談，從此台灣內部形成兩條不同路線。二○○五年中共「針對台獨分裂勢力」更制定了「反分裂國家法」。

過去三年多，美國選出的新總統川普力倡「讓美國再偉大」，對中共佔盡對美貿易便宜大表不滿，進而發動貿易戰爭。同一時間，美國國會通過一連串助台法案。兩岸對峙，美國扮演了舉足輕重角色。國際觀察家咸認美中衝突在於霸權爭奪，事體方興未艾。

中美爭霸，台灣夾在中間。不只夾在中間，一九九六年中共以飛彈打到台灣外海威嚇台灣時，美國曾派二艘航艦反威嚇。陳水扁和蔡英文的就職演說也都可以看見華府的影子。

可是中國的利與害不等於台灣的利害，美國的利與害也不等於台灣的利害。

台灣不會也不可能爭霸。

台灣以經貿為生存命脈。中國（含香港）是台灣的第一大出口國，依賴度高達百分之四十一。但台灣只是中國的第十大出口國，佔中共出口比重的百分之四．五。

復查二○一八年台灣FTA（自由貿易協定）覆查率，台灣只有九．三％，這也正是為什麼當年大力反對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的民進黨，面對ECFA明年到期，我經濟部和陸委會都已公開發言，說希望對岸不要輕率廢止。

回到「二十六項對台措施」。

很清楚的是，北京認定台灣可以威脅，也可以利誘。且中共一黨專政，團成一結，砲口一致。

同樣清楚的是，北京認為不可讓美國對台灣保有單一引力，更不可讓台灣有朝一日成為中國的古巴。

更清楚的是，台灣目前的口頭抵制只是消極作為，且國內意識形態多元，四分五裂；大選之後，如果掌權者沒有積極睿智措置，兩岸之間就會繼續此消彼長。

本人是一個徹頭徹尾的台灣本位主義者，但以上記述不帶任何成見或情緒。我只是如實記述歷史，協助同胞知己知彼。

（本文摘自《福爾摩沙實錄-2020大選以及台灣的前世今生》/天下雜誌）