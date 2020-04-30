每個人都擁有一夜致富的夢想，然而當你真正獲得意外之財時，會願意分給自己親密的家人或另一半嗎？大陸一對夫妻在結婚16年後決定離婚，然而妻子卻在隔天突然驚覺前夫之前中得了573萬人民幣（約新台幣2400萬）的大獎，讓她頓時間相當傻眼，憤而將之告上法院。

根據陸媒報導，孫男和吳女兩人在結婚16年後選擇分開，然而離婚的隔天，吳女卻接到來自投注站的電話，恭喜她先生中獎，吳女頓時間愣住了，在幾經詢問之下才終於知道前夫在結婚期間中了彩券的一等獎，獲得了共573萬人民幣的獎金，吳女相當傻眼；不過孫男對此卻喊冤，認為兩人婚姻早就出了問題，遲早都會離婚，這樣說對他非常不公平。

只不過吳女並不接受這種說法，仍將他一狀告上法院，但孫男卻突然改口，指稱彩券是由他母親所購買的，可是身邊的親朋好友卻都表示沒有見過孫母購買彩券的行為。最終，法院認定彩券為夫妻共同財產，判孫男應要向前妻支付一半的獎金。