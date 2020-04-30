摩鐵是不少情侶約會場所，也有不少人出差暫居的選擇，但由於出入旅客複雜且多，因此也發生過不少自殺事件。日前有一名女網友透露，因為覺得疲憊，所以想住摩鐵休息一下，沒想到短短3個小時內，櫃台人員就不斷打電話詢問狀況，讓她感到相當無奈。

一名女網友在PTT提到，由於想一個人到摩鐵休息，於是就事先致電摩鐵詢問，也獲得同意的回應，便提著小包包前往，豈料住進去後，櫃台人員便不斷打電話到房間關心，短短3個小時內，就連放鬆泡澡都很困難，多次被打斷，讓她無奈的說「他們是不是怕我自殺啊！因為我看起來不像出差的樣子，而且還走路過來，女生沒有一個人進摩鐵的權利嗎？」。

有網友建議「下次可以說男方很快到，結果到結束都沒人來」、「我也一個人去旅館，基本上就帶著大旅行包包，看起來像是出去玩的，他們就不會煩你了」、「你下次就用雀躍的心情跳進去到櫃檯訂房，就不會問了」，不少人也揭原因「寧願把你趕走，也不用冒著變凶宅的風險」、「就是怕你想不開沒錯，之前櫃台有挑明直接跟我這樣說」、「很正常，怕你接客的或是來自殺的」。

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