口罩製造廠商不同，產出的花樣與款式也不一樣，其中白色、綠色、藍色最為常見，陸續有人拿過橘色、紫色，甚至還有人買到雙色、點點等樣式，讓人宛如在買驚喜包一樣，而近日一名網友竟買到傳說中的「米奇版本」，讓1萬名網友直呼好羨慕。

一名女網友在《爆廢公社》表示，近日去買口罩，豈料拿出來後發現，口罩不是簡單的素色，上面還印有米奇的圖示，而且還有簍空及實心的設計，口罩右下方則印有Made In Taiwan字樣，超Q的口罩讓原PO直呼「領到這麼美的口罩，心情都變美麗了」。

不少網友也羨慕的說「好好喔...，這個可以讓我戴半個月了」、「超羨慕的，我們這裡都只有基本的白色、藍色、綠色」、「好可愛啊！這一拿到一定會收起來只拿三個預備戴著」、「可以收藏當古董了」、「天啊！這是頭獎吧！捨得用嗎！」，而原PO也透露，這是在內湖的藥局買到的，不過29日她再經過店家時，發現店門口貼「讀卡機壞了，送修」的告示。