在野外經常可以看到野生動物們激烈的打鬥過程，但大部分都會是肉食性動物在捕捉獵物的殘忍樣貌，很難得可以看見肉食性動物自相殘殺的景象。最近，有遊客在南非的國家公園中拍攝到了鱷魚遭到5頭母獅圍攻的畫面，然而鱷魚迅速反擊逃生的靈敏反應，卻把一群獅子都給嚇傻了。

(影片來源/YouTube/Kruger Sightings/如遭刪除請見諒)

這段影片是由61歲的弗農（Vernon Cresswell）在克留格爾國家公園（Kruger National Park）所拍攝，當時正是清晨，一群獅子剛吃完獵物，並留下了一些殘骸在河岸附近，而水中的一隻鱷魚似乎感知到了有食物在附近，於是爬上了岸想要查看狀況，不料卻被一頭幼獅所發現，接著5頭母獅也開始朝牠圍了過來，不斷地戲弄著鱷魚，似乎是想要查看牠的反應速度，就在一個瞬間，鱷魚突然張開了嘴朝身旁的2頭母獅攻擊，並且趁著大家都在閃躲之際，快速轉身跑回了水中，一連串快速靈敏的動作讓母獅們都看傻了眼，呆在原地好一陣子。

這一幕讓弗農和一起同行的遊客都驚呆了，而且仔細查看背景，還可以發現不遠處有一隻河馬正在看著這一切，不斷地發出巨大的聲響，「我定期去叢林觀光已經長達30年的時間了，從未看過類似的情景」。