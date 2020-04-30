孫子若考上大學，祖父母都會非常開心，甚至會包錢或送禮物作為大學禮物。日本一名網友表示，最近考上了大學，祖父母得知後非常開心，於是送了一個皮箱給他，起初還有些匪夷所思，沒想到一打開箱子後，裡面的禮物讓他哭笑不得，甚至讓台灣民眾也非常有感。

日本一名網友「きんめ@kinnme125」透露，由於考上國立大學廣告類科系，因此便收到祖父母送的皮箱禮物，並告訴他「你是一名大學生，所以現在需要這個」，他打開箱子後，裡面竟是「一副整麻將」，讓還不太會玩的他哭笑不得，此照獲得22.3萬按讚數。

何件か来てたので回答します

祖父母が若い頃に買ったものらしいので赤いのがないのはそのためだと思います

ほぼ黄ばんでないので象牙ではないと思います

裏は本物の竹だと思います

祖父母は買ったきりほぼ触ってないらしいので状態はいいです

素人なので詳しくはわかりませんし間違いもあると思いま pic.twitter.com/9DcUzUr5Qe — きんめ (@kinnme125) April 28, 2020

網友紛紛回應「40年前父親也說過，『如果你成為大學生，就會教你如何喝酒跟打麻將』」、「我也認為要學麻將，打麻將能提升洞察力、專注力和溝通力」、「你的祖父母是天才啊！這就是大學必需品」、「麻將牌都裝進箱子裡，每次都讓人誤會裝了大量現金」、「我成年時也是收到麻將…」。

還有人發現，這一副麻將的歷史可能蠻悠久的，「紅5牌似乎是1964年東京奧運後才加入的，這一副牌應該是更早之前製造的吧！」，而原PO也解釋，這一副麻將是祖父母年輕時買的，所以才沒有紅5牌，而買回來後幾乎沒玩過，因此狀態保持良好，也沒有泛黃的問題，而其似乎不是用象牙所製，背面材質則是竹製。