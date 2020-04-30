孫子若考上大學，祖父母都會非常開心，甚至會包錢或送禮物作為大學禮物。日本一名網友表示，最近考上了大學，祖父母得知後非常開心，於是送了一個皮箱給他，起初還有些匪夷所思，沒想到一打開箱子後，裡面的禮物讓他哭笑不得，甚至讓台灣民眾也非常有感。
日本一名網友「きんめ@kinnme125」透露，由於考上國立大學廣告類科系，因此便收到祖父母送的皮箱禮物，並告訴他「你是一名大學生，所以現在需要這個」，他打開箱子後，裡面竟是「一副整麻將」，讓還不太會玩的他哭笑不得，此照獲得22.3萬按讚數。
網友紛紛回應「40年前父親也說過，『如果你成為大學生，就會教你如何喝酒跟打麻將』」、「我也認為要學麻將，打麻將能提升洞察力、專注力和溝通力」、「你的祖父母是天才啊！這就是大學必需品」、「麻將牌都裝進箱子裡，每次都讓人誤會裝了大量現金」、「我成年時也是收到麻將…」。
還有人發現，這一副麻將的歷史可能蠻悠久的，「紅5牌似乎是1964年東京奧運後才加入的，這一副牌應該是更早之前製造的吧！」，而原PO也解釋，這一副麻將是祖父母年輕時買的，所以才沒有紅5牌，而買回來後幾乎沒玩過，因此狀態保持良好，也沒有泛黃的問題，而其似乎不是用象牙所製，背面材質則是竹製。
文章來源：buzzmag.jp
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