現在的餐廳除了裝潢好看、料理好吃以外，有些還會想出一些極具特色和創意的菜名來吸引消費者，讓大家有不一樣的新鮮感，只不過在取菜名時還是得拿捏好分寸，否則很可能會造成顧客的不舒服。近日，大陸廣州一間日本料理店就因為以低俗的詞彙命名菜名，而遭到網友狠批。

根據《南方都市報》報導，陳男日前和友人到一間「網紅」日本料理店用餐，然而卻在菜單上看見了「小三一家人」、「火辣蒼井空」、「我愛X棒棒」等不雅詞彙，雖然朋友們對此都一笑置之，但陳男卻覺得相當不妥，「這不是無聊當有趣，這是低俗還自當有趣」，他還指出這種做法很可能會為廣州帶來負面的影響，「讓不知道的遊客看到，還以為我們喜歡這種風格」。

不過該日本料理店的店員對此也做出回應，表示因為老闆比較幽默，所以用諧音取了菜名，像是「一夜七次郎」就是說明有7片生魚片，而且菜單旁邊都會說明清楚菜色的具體內容，不過因為新聞報導後引起不少網友批評低俗，店家目前也已經將菜名更換，並在微信公眾號上發布了道歉啟事。