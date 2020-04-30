新冠肺炎全球大爆發，西班牙也一度淪為重大疫區，為了防疫，甚至施行嚴格的封城政策，嚴禁民眾外出遊走，當地41歲知名型男主播梅洛斯（Alfonso Merlos）也依規定在家隔離，沒想到他日前開直播時，卻讓自己的偷吃淫行在鏡頭前曝了光，只見一名身材曼妙的火辣女子，以全裸之姿在鏡頭前趴趴走，畫面曝光後隨即掀起熱議。

小三全裸趴趴走的畫面意外曝光。（影片取自YouTube/BENIMAD）

體態健美、外型俊俏的梅洛斯不僅是記者主播、模特兒，同時也是名流，在當地小有名氣，他日前在隔離期間參與了YouTube頻道「Estado de Alarma」的直播節目，接受了直播主內格雷（Javier Negre），以Skype視訊採訪。沒想到談話到一半時，梅洛斯背後卻出現一名長髮裸女遠遠的走了過去，雖然畫面只有幾秒鐘，不過仍被網友截圖瘋傳。

一開始大家都以為梅洛斯背後的這位長髮裸女是他的45歲正牌女友羅培茲（Marta López），同時也是一位電視主持人，但仔細一看竟然是年僅27歲的電視節目《社交名流》女記者里娃絲（Alexia Rivas），梅洛斯偷吃淫行瞬間在鏡頭前曝了光。

消息一出，隨即引發網友議論，梅洛斯為了滅火，隨即澄清已和正牌女友分手，懇求外界諒解，但此番言論立刻被羅培茲打臉，痛批男友不但出軌，還說謊找小三。此外，網友更質疑，正值防疫期間，女記者里娃絲卻出現在梅洛斯住家，顯然打破政府禁足令。