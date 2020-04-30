今天（4月30日）是國際不打孩子日（International Spankout Day），許多人受到疫情影響，面臨了工作、生活、經濟等壓力，情緒難免受到影響，尤其是還要照顧孩子的家長，更是辛苦。衛生福利部特別分享了4招，在家長照顧孩子之際，避免因為一時的情緒失控而做出自己事後會後悔的行為，傷害了孩子。

「國際不打小孩日」最早是在1998年由美國反體罰組織「有效管教中心」所發起，目的是藉著這一天來宣傳反體罰的兒童人權觀念。這個本來在美國境內推動的日子，迅速收到國際響應，從2001年起，獲得國際反體罰及兒童人權團體的認同，在這一天舉辦不同形式的活動，倡議終止體罰兒童，推廣正面管教方式。截至2020年4月，全球已有56個國家立法全面禁止對孩子體罰，例如瑞典、芬蘭、德國、以色列、法國、日本等。

有鑑於疫情影響，不少照顧者遭遇了空前的工作、生活、經濟等壓力，衛生福利部也特別分享4招，給所有瀕臨理智線斷裂的照顧者們選擇。

●第1招「深呼吸-恢復冷靜」：

透過深呼吸，冷卻自己即將爆炸的情緒，避免因為情緒失控動手打了孩子。

●第2招「引導孩子-嘗試溝通」：

家長對孩子感到不滿或覺得負面的行為，透過溝通與引導、示範，理解孩子行為背後的原因，也讓孩子從正向學習中成長。

●第3招「暫離場-請家人協助」：

如果覺得自己的情緒短時間內無法冷靜，可以請家人協助照看孩子，自己可以先行離開現場，以免再起衝突。

●第4招「解困境-尋求外援」：

疫情期間被各種生活壓力壓得喘不過氣的家長，可以撥打「紓困專線-1988」或「福利諮詢專線-1957」尋求經濟上的協助，也可以撥打「安心專線-1925」來舒緩身心壓力。