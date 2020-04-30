許多人對於日本前首相小泉純一郎不陌生，但卻少有人知道在戰後的日本，「小泉」氏是相當有名的四代世襲政治世家，其中最著名的莫過於官拜首相的小泉純一郎。而他的次子，現年39歲的小泉進次郎也早早表現出對當官的興致，受到父親純一郎的提拔，培養成接班人，28歲就當選國會議員，如今未到不惑之年已進入內閣，出任環境大臣，這在以保守頑固著稱的日本政壇實屬不易，追根究底還是因為「小泉」這個姓氏在日本政壇的含金量不容小覷。

小泉進次郎的妻子瀧川雅美（又稱瀧川克莉絲汀）現年42歲，是法日混血的美女主播，外型高挑美艷，又被譽為最美申奧大使，去年8月與小泉進次郎奉子成婚，今年1月17日產下一子。這對政界貴公子與美女主播的夢幻組合，讓外界十分稱羨，不過近年來小泉進次郎的負面新聞不斷，也讓這對強強聯手的婚姻組合看似繁花似錦，但評價卻慘遭滑鐵盧。

眾所皆知，在日本，世襲政治是一種常見的現象，政治圈是由上層大家族所包圍，近40％的自民黨議員都是政治家的後代，以安倍為例，其父親曾擔任外務大臣，外祖父是前日本首相岸信介；小泉家族也全是政商界頂級人物。不過小泉進次郎擔任環境大臣以後，隨著曝光度增加，支持度卻愈發下滑，一路走來非議頗多。

當瀧川雅美懷孕時，就有日媒踢爆小泉進次郎2015年開始和女企業家搞不倫戀，甚至兩人開房的發票抬頭寫著「泉進會」，這是小泉家用來收政治獻金的非營利法人，換言之，小泉進次郎是拿著公款開房間，深陷桃色風暴。該名女企業家事後與丈夫離婚，但仍被小泉疏遠。除此之外，日媒也陸續踢爆小泉進次郎很可能同時與3名女性有著感情糾葛。不過小泉進次郎受訪時僅回應「關於個人事務，我不想說什麼。」

昔日風生水起的政壇貴公子經過一連串的負面抨擊，也使得日本民眾對於他可望成為下屆首相的支持度從21％滑落至11％，甚至被日媒用「築城十年，落城一日」來形容小泉家，形象遭受重創。