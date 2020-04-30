時序漸漸進入到夏天，動輒30、40度以上的高溫著實讓人受不了，要是沒有空調，日子恐怕很難過。但正當我們享受空調的時候，這世界上仍舊有數億人口因為貧窮，只能煎熬的忍受炎炎夏日的每一分一秒。在孟加拉，夏季高溫動輒45度，但因為貧窮，這裡有將近一半人口用不起電，即便是在孟加拉首都，也因為缺電，每日必須停電8小時，甚至每年都有不少人因為高溫而活活熱死。

降溫神器製作。（影片取自YouTube/Breaking NewsExpress）

直到一位名叫Ashis Paul的孟加拉家庭醫生出現，徹底扭轉了這項困境，他發明了一台完全不耗電的生態空調，不僅製作過程簡單，製材也十分容易取得。只要一塊薄木板，加上數十個廢棄寶特瓶，不需要任何能源，就能讓室內溫度降下來。

首先鋸去瓶身下半部，並在木板上鑽出和瓶口大小相近的孔洞，接著將瓶口塞入、瓶身朝外即可。最後將這片插滿半截瓶身的薄木板，以瓶口朝向室內的方向，內裝在窗戶上，這個史無前例的降溫神器就能發揮效用。

據悉這項裝置背後的原理是藉由壓力的變化，讓空氣達到冷卻的效果，使室內溫度下降5度，而這5度之差就能將數億民眾從炙熱的地獄中拯救出來，且不需耗費任何電力，相當環保。

最讓人感動的是，這位醫生不僅沒為這項發明申請專利，還和The Grey Group公司合作，推廣至孟加拉各個貧困的村莊，一步步教會窮人製造這款降溫神器。