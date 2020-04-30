新冠肺炎疫情全球爆發，台灣口罩產能截至目前為止，已達到日產能1300萬片，待後續機組上線，甚至可望達到1700萬片產能。不過就有網友憂心，一旦疫情過後，口罩需求趨緩後，台灣的口罩產業該何去何從？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「疫情過後，台灣的口罩產業怎麼辦？」為題，PO文肯定台灣的防疫能力，也以身為台灣人為傲，深切感受到自身安全。但是他也不禁憂心，如今台灣一舉成為僅次於大陸的口罩出產大戶，待疫情過後，全世界轉向跟大陸買便宜口罩，加上台灣人屆時也不會動輒將口罩戴上身，台灣的口罩產業該何去何從？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「頂上大陸的產能呀」、「台灣本來就是口罩製造方之一你不知道嗎？剛好趁現在把大陸的外銷訂單吃下來應該不難」、「出口啊，台灣抗疫光環加成，超好賣」、「政府早就宣布以後部立醫院跟軍用及政府用口罩都一律使用國產」、「口罩業者幾乎都是本來就存在的，又不是疫情後才投入這行業，不是因為疫情才增設廠商，而是挑比較有規模的廠商擴產線，所以就算是回歸原本的購買量也沒差呀，需求沒這麼多的話，也只是回歸原本生產量，產線不用全開就好啦。擴的產線也不是他們出錢沒啥損失」。

不過也有人認為「這次就回本了」、「早回本了，封存或做外銷皆可，短期內訂單接不完」、「已經回本的東西哪有差」、「早就回本了，而且外交價值無價」、「這種錢能讓台灣防疫安全就值得了」、「救命錢本來就該花」。