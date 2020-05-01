現代人生病了大多數都會到醫院求診，透過現代的療法來醫治疾病，然而在醫學還不發達進步的時候，古歐洲竟盛傳一種「食用木乃伊」的療法，而且還流傳了好幾個世紀，當時的歐洲人相信，只要吃了木乃伊就可以治癒各種大大小小的疾病。

據悉，古埃及人相信人死後可以復活，因此都會將死去人們的屍體進行防腐處理，把他們做成木乃伊等待還生後有身體可用，然而根據外媒報導，古代歐洲的出口商卻從11世紀開始，就大量到進行埃及盜墓，挖掘並出口這些木乃伊至歐洲，只為了當作藥材使用；到了18世紀，食用「藥用木乃伊」已變成醫療主流，英國醫師羅伯特·詹姆斯（Robert James）就在其作品《Pharmacopoeia Universalis》中寫道，木乃伊的「肉」可以解決血腫、咳嗽以及經痛等問題。

不過木乃伊的需求日漸龐大，漸漸產生了「供不應求」的危機，醫師們也將歪腦筋打到「屍體標本」的身上，於是強壯男女的屍體標本成為了熱門的品項，而患者們通常都會沾裹蜂蜜或是搭配草藥烹煮食用，大部分人都相信只要食用強壯的人的肉，就可以戰勝疾病和虛弱的身體。

儘管這項「食人療法」在19世紀後就逐漸沒落，然而就算到了現代也還是沒有完全消失，有不少父母都還是會食用新生兒的「胎盤」，相信「人肉」所帶來的醫療效果。