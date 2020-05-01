明太祖朱元璋一生充滿傳奇色彩，不但在街邊當過乞丐，還曾經剃度出家當和尚，最後成為統一南方，北伐滅元，建立明朝的開國皇帝。但在他在位期間，為了能夠長期統治，發明了許多殘酷的方法殺害他人，殘暴的個性讓身旁的人戰戰兢兢，就連親生兒子也一樣，隨時都有喪命的可能。

根據歷史記載，朱元璋沒有將皇位傳給自己的兒子，而是直接傳位給孫子朱允炆，也就是後來的明惠宗。據說他本來最看重太子朱標，無奈朱標某次視察反京後染病，不幸過世，朱元璋才忍痛立朱標之子朱允炆為皇太孫，可見他有多喜歡朱標，但也不是每個兒子都能得到朱標的疼愛。

朱元璋的四兒子朱棣年輕的時候就展現出許多卓越的軍事才能和野心，也多次帶兵攻打北方。某次朱元璋帶著文武百官來到都城的城牆上，得意表示：「首都的京城修的非常堅固，就算是來了千軍萬馬也能夠抵擋得住。」朱棣聽了卻指出，只要在對面的紫金山上放上幾個大砲攻擊，那麼城牆上的將士也只能束手就擒。一旁群臣紛紛讚嘆他的戰略眼光，而朱元璋聽了則笑笑的順手剝了一顆橘子，還細心的將上面的細絲去乾淨再交給他，朱棣認為得到父王的認可，也開開心心的接下。

回宮後，朱棣興奮的將此事告訴母親碩妃，沒想到碩妃不但沒有開心，還驚慌失措的叫朱棣快逃！並解釋說朱元璋此舉是暗示想要剝他的皮，抽他的筋，如果想要保命最好趕快離開京城。朱棣聽了之後嚇的立刻向朱元璋自願調請至北方駐守，朱元璋才放過他一命。但等到朱元璋駕崩，明惠宗及位之後，朱棣便發動靖難之役，攻破南京，成為明朝的第三個皇帝明成祖。