不少學生在選擇大學科系時，會以興趣或未來趨勢為方向，但有時實際狀況，還是要等出社會才會真正了解。日前有一名網友提到，進入職場工作後才發現，原來獸醫、心理系相關行業，薪水其實沒有想像中的多，顛覆他過去的想法，讓他好奇詢問「還有什麼科系，是原本以為很有『錢』途，結果還好的啊！」，也意外引發網有討論。

一名網友在PTT提到，「我也是後來才知道，原來當獸醫並不賺薪水滿少的」，而他讀心理系的朋友也曝工作心得，指實際上心理系出來後，薪水也並不是很高，讓他好奇還有什麼工作也是如此。不少人紛紛表示「律師，都轉考公務員了」、「會計，不懂的人以為每個人都是準會計師」、「醫療相關，那工時跟工作內容，領那報酬有夠血汗」、「航太啊！除非天選被外派，不然待在台灣等著被操到爆」、「我反而是認為中醫，當初才差一兩級分就可以上西醫，結果讀中醫之後，薪水只有西醫的三分之一，而且聽說連實習都是個問題，台灣健保給中醫的資源非常非常低」。

不過最多人選的仍是「獸醫系」，「的確是獸醫，比較驚訝，超可憐」、「外界以為有錢其實沒那麼有錢，絕對是獸醫，不過獸醫現在分數也不高了」、「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊，再來是法律，近年連續聽到法律系轉考郵局或警察」，但也有人認為，讀獸醫系想賺錢就必須自己開店「獸醫自己開店滿賺的吧！」、「獸醫要自己開業才賺，但是很容易遇到其他問題，例如別人把寵物丟包」。