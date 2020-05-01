若看到雛鳥排排站，肯定會讓人覺得可愛，但背後卻可能暗藏可惡真相。日前在鳥友社團中，流出一張7隻翠鳥排排站的照片，只見牠們還只是雛鳥，毛甚至還沒長齊，但一名鳥友一看發現端倪，指翠鳥在雛鳥階段，都會隱藏在土洞中，待成年後才會飛出，認為這7隻翠鳥可能是被強迫抓出離巢，讓不少愛鳥人士氣得直呼「可惡至極！」。

李姓愛鳥人在臉書社團《嘉義縣野鳥學會》表示，翠鳥會在土壁挖洞築巢，將雛鳥隱藏於土穴中，等到成年才會飛出離巢，依照片中翠鳥雛鳥羽毛來看，牠們應該還處於留在洞穴中，等待親鳥餵養的階段，質疑能拍出7隻鳥列隊站的照片，恐怕是不肖拍鳥人從洞穴中，將牠們抓出來擺拍，而每一窩鳥巢的雛鳥數量約3到4隻，所以，這至少破壞了2至3挖的巢穴，這也可能對雛鳥生命造成危害。

李姓愛鳥人也指出，不肖拍鳥人會利用播放鳥音誘引成鳥接近，或是用野外造景方式，例如用樹枝、青苔、鮮花、水池做佈置，再放上麵包蟲、大麥蟲或用釘子、魚線固定青蛙、蜥蜴等作誘餌，吸引鳥類受騙站上去，甚至會清除不適拍攝鳥類的植被，破壞自然生態，行徑相當可惡。而貢寮龍門、野柳、新店灣潭、台北植物園、許厝港、台中都會公園、大雪山森林遊樂區、高屏溪濕地等不少地區都出現過類似狀況，也希望惡習能停止。