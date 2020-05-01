泰式料理口味帶點酸辣，經典菜色像打拋肉、泰式綠咖喱等，總是讓人胃口大開。泰國一名住在台灣的Youtuber「Alizabeth 娘娘」，日前去吃打拋肉，沒想到裡面竟不是加打拋葉，而且還加入番茄，面對台式打拋肉料理，讓他氣得直呼「打拋肉放番茄就是死罪！」，不少台灣人也驚呼自己都吃錯了。

泰裔Youtuber 「Alizabeth 娘娘」拍片提到，日前去買打拋肉吃，沒想到裡面竟是用「九層塔」炒，甚至還加了番茄，讓他開玩笑直呼「這是在開什麼國際玩笑，用九層塔去炒，就是九層塔炒肉」，表示用這種做法炒就不算打拋肉，正統的泰式打拋肉應該是用「打拋葉」炒，對於加入番茄更無法接受，「番茄本身沒有罪，但是打拋肉加番茄就是死罪」。

不少網友回應「十幾年前去過泰國玩的我，當時台灣泰式料理還非常少見，難得看到有泰式料理，點打拋吃，端上桌的時候真的滿滿疑惑，怎麼跟我在當地吃的完全長不一樣」、「天啊！我一直以為要加番茄和九層塔耶」、「長知識了，原來是要用打拋葉才是正宗」、「跟義大利人披薩不准加鳳梨一樣」、「我懂，就像台灣人看到日本做出珍珠魯肉飯拳頭會硬」、「這真的是實際案例，親眼看過義大利人因為朋友點夏威夷披薩而翻桌」。