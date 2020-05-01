隨著時代進步，現代人生活水平也逐漸提高，家家戶戶都安裝了自來水，用水的便利性自然不言可喻。不過在非洲荒漠和南美高原上有著一種神奇的「大肚子樹」，每棵大樹甚至能儲存2噸水源，只要在樹上挖個小洞，就有源源不絕的水不斷流出，解決當地人們的缺水之急。

事實上，這種大肚子樹名叫「瓶子樹」，又稱佛肚樹、紡綞樹等，主要生長在乾旱的沙漠地區，它的特點是樹幹十分粗大，約有30公尺高，兩頭尖細、中間膨大，最膨的地方直徑可達5公尺。

它的根系相當發達，樹葉不多且蒸發能力小，能大幅減少水分喪失，猶如一座綠色水塔，可儲存2噸的水源在枝幹中，即便是在漫長的乾旱季節也不怕乾枯而死。

正因為它的儲水能力強，因此能為荒漠上的旅人或是當地居民提供水源，只要在樹幹上挖個孔洞，就有解渴的流水不斷溢出，也被稱為「沙漠水塔」，是當地熱帶疏林的優勢植物。