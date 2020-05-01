全球受新冠肺炎(COVID-19)影響，重創旅遊及餐飲業，不少飯店及餐廳撐不住裁員，讓許多人一夕失業，不過網路色情業卻意外興起。社交媒體平台OnlyFans近期竄起，註冊人數增加了75％，此網站的創作者可向顧客出售色情照片及影片，其中一名裸體模特兒庫克(Jaylene Cook)提到，自從疫情爆發後，民眾的上網時間大幅增加，而新客戶量也大大增長。

根據《News Corp》數據顯示，在過去一年裡，就有20萬澳洲人加入OnlyFans，其中有5千人註冊為創作者，News Corp受訪時表示，成人與非成人內容創作者的比例為6:4。其中一名創作者庫克(Jaylene Cook)透露，「自從疫情爆發後，我注意到民眾上網時間大大增加，而新註冊的用戶也更多，似乎大家都在找方法增加人際互動，或尋找陪伴的對象，不單單是預覽毫無意義的照片或影片，而是想感受人與人之間的聯繫」。

在 Instagram 查看這則貼文 @jaylenecook_ 分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 20 日 上午 1:45 張貼

而大量的澳洲人失業，也使得部分人轉向OnlyFans，一邊居家隔離一邊賺錢，而澳洲政府也發出警告，指不少年輕人對於製作限制級作品感到好奇，但其中也暗藏危險，電子安全專家格蘭特（Julie Inman Grant）就提醒，OnlyFans創作者的帳戶非常容易成為駭客的下手目標，並將內容洩漏在網路上，且在網路上分享露骨照片，也必須承擔可能被散播的風險。

在 Instagram 查看這則貼文 Rhyce Power（@rhyce_power）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 7:48 張貼

現年28歲的萊斯(Rhyce Power)在《Married At First Sight》飾演一角成名，如今也是OnlyFans的熱門創作者之一，他曾在IG分享收入，短短一個月就賺進50000美元(約新台幣149萬)，而澳洲IG模特兒沃爾菲(Jem Wolfie)目前也是OnlyFans上最知名的明星，自從2018年加入後也賺了數百萬美元，珀斯一名歲女子透露，在OnlyFans分享照片，讓她每日可賺到30000美元，而這些照片尺度其實與她po在IG上的並沒有太大差異。