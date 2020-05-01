巫術的歷史淵遠流長，外界一聽到巫術難免產生畏懼和敬畏的心情，在非洲地區有一項神奇的巫術，專門用螞蟻來治病，當地人甚至將這些行軍蟻視為救命稻草，一旦身上有開創性傷口，就會借助行軍蟻進行縫合，既不花錢又有效用，十分受到當地民眾青睞。

在非洲因為農耕並不發達，不少人仍需要靠著狩獵養家餬口，來維持生活，過程中難免大小傷不斷，但因為非洲位處熱帶地區，一旦傷口未即時處理，很容易慢慢演變成不易救治的嚴重感染。但是不少非洲人民生活貧困，看醫生不僅花錢，也負擔不起高昂的醫藥費，沒想到當地人竟然利用當地隨處可見的行軍蟻，完美解決這項難題。

由於當地非洲人深諳行軍蟻的特性，發現它們鋒利的上顎能當作鉗子一般縫紉傷口，只要抓幾十隻行軍蟻，就可以替一個不大的傷口進行縫合，且效果不錯，因此被迷信的非洲人視為是了不起的巫術。

消息一出，不少網友嘖嘖稱奇，更有內行人提醒，那是在野外且沒有醫療條件的情況下在用的，「用螞蟻嘴咬住傷口兩邊，螞蟻特點死不鬆口，從脖子掐掉，只留頭。代替縫合，一個傷口十來八隻螞蟻就縫合好了」、「之前看過完整的螞蟻縫合傷口文章，把螞蟻的嘴對準傷口，輕輕捏螞蟻腰身，它就會咬住，然後用剪刀把螞蟻身體剪了，傷口癒合之後就會自然脫落。不是萬不得已不要用這種方法」、「這是為了讓傷口合上，便於恢復，不是為了治療」。