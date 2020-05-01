台灣直轄市共計有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六大地區，簡稱六都，不過日前就有網友好奇「哪個才是六都最弱直轄市？」貼文一出隨即掀起熱議，不少網友更是一面倒點名台南，並分析背後關鍵。

原PO在PTT「八卦板」以「桃園跟台南哪個才是六都最弱」為題，PO文指出「扣掉原本的台北跟縣市合併的高雄不說，剩下四個之中，我想台南跟桃園應該是競爭最弱的強力候選。哪一個才是最弱的直轄市啊？有卦嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒點名非台南莫屬，紛紛留言回應「台南有捷運嗎？結束」、「絕對是台南啊！台南沒IKEA也沒捷運」、「台南是目前唯一沒捷運沒IKEA的六都，其他五都都有」、「稅收台南六都墊底，糖度破表」、「台南啊！人口那麼少，稅收也比桃園低，交通爛到爆，只吃糖物價當然低」、「台南比較弱吧？畢竟桃園可以吸雙北外溢的，但高雄北漂的，台南也吸不到啊」、「台南跟嘉義市差不多而已」。

不過也有人吐槽「除了台北都是鄉下」、「桃園捷運正常人有在搭嗎」、「桃園講難聽點就是雙北甚至新竹外溢」、「桃園吧，沒雙北沒機場就什麼都不是」、「桃園，台南至少可以吃東西」、「桃園吧，住在台南各種中小企業主一堆、豪宅一堆」。