知名連鎖超市全聯福利中心因為商品多樣，且經常推出優惠活動，受到不少民眾青睞。不過日前就有網友透露，在全聯看見一款原價34元的老牌鱈魚香絲正在做促銷，但需要一次買13包才有折扣，讓他相當錯愕，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後神操作。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文指出，在全聯看見一款老牌鱈魚香絲正在做促銷折扣，「本來以為是兩包，一件$均價19.7元，覺得怪怪的，再仔細一看，發現要買13包才有折扣…」讓他相當錯愕，於是拍照PO網，提醒大家購買時要看清楚。

貼文一出，不少人對於商品要買到13包才有折扣感到詫異，紛紛留言直呼「13包是要吃到吐啊」、「這是什麼爛折扣」、「魔鬼藏在細節中」、「這種標示真的很故意誤導，誰會一次買13包啊！」、「有時候全聯的折扣優惠，好像當我的數學零分」、「13是一個什麼樣的概念？」、「零售變批發……笑到打滾」；不過也有內行網友分析背後原因「因為近期很多客人都大量掃貨的結果～將大量購買的優惠價直接回饋給大量購物的客人！」

另外也有人分享自身經驗，「我上次買蛋捲也碰過一次，拿2盒去結帳才發現要買13大盒才有特價」、「全聯都故意這樣，有一次我沒注意要搭配，結果結帳才發現是原價」、「我也有過，罐頭一瓶39，我沒看清楚旁邊的小字，只看到39元，它是未拆的包膜一條三個，我以為一條是39，然後結帳聽到逼3次我才發現」。