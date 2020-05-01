受到新冠肺炎影響，不少人改往大自然風景區跑，其中爬山、健行等戶外活動更是受到不少民眾青睞。日前就有網友透露，近來在社群媒體上看見不少身邊的朋友都在瘋爬山，讓他十分好奇，於是PO網求解。對此，有不少老司機爆料背後隱藏不少暗黑福利，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出「最近看社群軟體，看到越來越多朋友開始爬山欸，裝備都超齊全的，什麼抹茶山、火焰山，都去拍照打卡…」讓他不禁好奇，「有沒有越來越多年輕人從事爬山這個戶外活動的卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「火炎山爬過一次不想再去了」、「抹茶山讚！跟朋友去，4小時來回」、「台灣爬山就很方便」、「沒假、窮、又想打卡」、「爬山省錢CP值高啊」、「為了拍照」、「露營比較夯，裝備大比拼」、「代表有閒又健康啊」、「跟現在露營風潮一樣，炫富而已」、「馬拉松、自行車都一樣吧！瘋一波然後就沒然後了」、「爬山比的是裝備，秀出Mark就是潮」、「爬山只是裝備競賽跟露營差不多」。

不過也有不少老司機認為事情不單純，打趣笑說「爬山要什麼裝備，作秀給妹子看的」、「爬山超棒，下坡很難不抖不震」、「一堆妹子爬山也要內衣外穿，下面穿駝蹄褲，爬山穿成這樣是哪招」、「爬山只是過程，打野○才是目的」、「在山林間瘋狂」、「女生緊身褲、運動bra、馬尾，讚爆」、「可以跟妹子拉手扶身體」。