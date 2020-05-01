中文博大精深，妙不可言，日前就有網友好奇，明明只需要單一個字就能完整表達意思，為何許多詞彙後面總會加個「子」字呢？貼文一出隨即掀起熱議，更有神人解答背後原因。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出「蝦就蝦，叫什麼蝦子？鴿就鴿，叫什麼鴿子？鴨就鴨，叫什麼鴨子？」他不禁好奇，「很多名詞為什麼後面要加個『子』？明明單詞就能表達一樣意思，是什麼時候加上這個贅字的？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「加老的也很怪！老師、老虎、老鼠…是有多老？」、「湊兩個字啊」；不過也有專業網友解答「兩個字比較方便落音」、「就雙音節化啊」、「沒雙音節，說話會很彆扭的。贅字不是用在這」、「除了湊兩字比較好唸外 牛、蛇、馬、羊、狗、豬、魚、狼、鹿等等都不用加老或子，我想可能跟不加也不會跟別的單字混淆也有關係。而在台語裡羊、狗、豬、魚、鹿通常都會加仔，應該是在台語的情境裡為避免混淆並表示親暱而加綴」。